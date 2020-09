Quarta Repubblica, la scomoda verità di Augusto Minzolini: "Chi ha spinto Emiliano alla vittoria in Puglia"

22 settembre 2020 a

a

a

Quello che sembrava fino all'ultimo un testa a testa tra Michele Emiliano e Raffaele Fitto, si è trasformato in una vittoria per il Pd, anche piuttosto agevole. I dem in Puglia hanno infatti riconfermato la loro egemonia. Una vittoria, nonostante non si possa dire affatto schiacciante (46,86 per cento a fronte di un 38,86), che ha stupito parecchi. Tra questi anche Augusto Minzolini che, ospite a Quarta Repubblica su Rete 4, ha dato una versione tutta sua dell'esito delle Regionali.

"Chi, il tosatore di cani?". Minzolini scatenato, ridicolizza il grillino a cui affidano 209 miliardi

Per il retroscenista, interpellato dal conduttore Nicola Porro, "Emiliano ha vinto per aver attratto tante forze moderate, anche pezzi del centro destra". Proprio così, secondo Minzolini il governatore bis è tra le personalità più camaleontiche in circolazione. Non è un caso che arriva dalla stessa regione del premier, prima gialloverde ora giallorosso, Giuseppe Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.