Regionali, Augusto Minzolini sull'affluenza in Toscana: "Pd e Cgil portano alle urne anche chi partecipò alla Rivoluzione d'Ottobre"

L'affluenza tiene, in Toscana. Anzi, forse è un pelo sopra il previsto, considerata anche l'emergenza coronavirus e la paura che può comportare, tenendo le persone lontane dai seggi. E Augusto Minzolini commenta con toni sferzanti quest'affluenza. Lo fa su Twitter, dove scrive: "Da un'attenta lettura della affluenza alle urne nelle varie province toscane si ha la netta sensazione che Pd e Cgil abbiano portato alle urne anche chi ha partecipato alla rivoluzione d’ottobre... e magari non si è ancora accorto che è finita", conclude Minzolini. Tagliente. Insomma, come annunciato la sinistra avrebbe mobilitato tutto il mobilitabile nel tentativo di non perdere la roccaforte rossa. Anche chi partecipò alla Rivoluzione d'Ottobre, anno di grazia 1917. Minzo ferocissimo.

