Bella Ciao, la legge del Pd per inserire l'inno partigiano nei programmi scolastici

25 settembre 2020 a

a

a

Alcuni deputati del Pd (Piero Fassino, Michele Anzaldi, Stefania Pezzopane e Prestipino) hanno presentato a Montecitorio una proposta di legge per, "riconoscimento della canzone Bella ciao quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita de dello sviluppo della Repubblica". La legge è stata appena licenziata dalla commissione per l'approdo in Aula.

Un comunista al Quirinale, il piano c'è già. "L'accordo sotto banco tra Pd e M5s". Retroscena Bettini: chi ci mandano

"I temi assoluti della lotta all'oppressione e del valore della democrazia hanno fatto in modo che essa diventasse un inno facilmente condivisibile da parte di diversi movimenti popolari in tutto il mondo", si legge nella proposta di legge. "La Repubblica riconosce la canzone Bella ciao quale espressione popolare dei propri valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo e a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle conoscenze relative alla seconda guerra mondiale e al periodo storico della Resistenza e della lotta partigiana è inserito lo studio della canzone". Insomma, scrive il Tempo, la priorità del Partito democratico nel pieno della più micidiale epidemia della storia recente è quella di Bella Ciao

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.