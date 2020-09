Giorgia Meloni ragiona da premier: "Fossi in Conte chiederei le dimissioni di Tridico che si triplica lo stipendio

26 settembre 2020 a

“Da Tridico a triplico”. Giorgia Meloni ha esordito con una battuta per commentare il caso del presidente dell’Inps, sul quale c’è ben poco da ridere in realtà. “Quando scopri che a Tridico - ha aggiunto la leader di Fdi - tanto caro al M5s, è stato quasi triplicato lo stipendio capisci che siamo in una Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati nonostante risultati scadenti e quelli dei cittadini comuni che non hanno amici nei Palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione”. La Meloni è severa ma giusta nel suo giudizio, che non risparmia nemmeno Giuseppe Conte: “Fossi in lui chiederei le dimissioni del presidente dell’Inps. Cosa intende fare, invece?”. Una bella domanda, ma la risposta sembra scontata: niente. Infatti il premier ha dichiarato di “non sapere nulla” sul caso dell’aumento di stipendio di Tridico e di aver avviato delle verifiche, che molto probabilmente saranno solo un modo per prendere tempo in attesa che il caso si sgonfi da solo e che tutto torni alla normalità. Resta il fatto però che il presidente dell’Inps guadagnerà 150mila euro l’anno anziché 62mila: mica spiccioli.

