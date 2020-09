Domenico Arcuri, altro incarico a mister Mascherina: gestirà i 200 mln delle donazioni alla protezione civile

28 settembre 2020 a

a

a

Altro giro, altro incarico per Domenico Arcuri, commissario all'emergenza coronavirus prima e alla ripartenza scolastica poi. Con che risultati, lo si è visto. Arcuri infatti si occuperà anche delle donazioni pervenute alla protezione civile per l’emergenza Covid. Ed è una novità. Insomma, sarà lui a gestire la bellezza di 200 milioni di euro. Il tutto viene stabilito dal decreto Cura Italia, che assegna al commissario straordinario per l'emergenza anche la definizione delle "modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi". Norma che autorizza l’apertura dei conti solidali e consegnando di fatto ad Arcuri le chiavi del caveau delle donazioni. Stando a fonti interne della protezione civile citate da ilgiornale.it, il 99% delle mascherine e degli altri dispositivi acquistati tramite i denari delle donazioni sono passati per le mani del commissario.

Vittorio Feltri contro Arcuri: "Coronavirus, l'Italia investe in due cure? Ammazza, che tempestività"

La foto dei bambini in ginocchio in classe a Genova? Il preside la spiega così: roba da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.