Danilo Toninelli contro la Lega: "Proprio voi criticate Tridico?". Che disastro: attacca la Lega e viene umiliato dai grillini

Danilo Toninelli tocca il fondo. Lex ministro delle Infrastrutture arriva a innervosire anche gli stessi grillini. Succede su Facebook dove immancabilmente il re delle gaffe si lancia in difesa di Pasquale Tridico. “Ma da che pulpito Matteo Salvini attacca Tridico quando il suo partito ha fatto sparire 49 milioni di soldi pubblici?! Forse avrà colto l’occasione al volo per distrarre i cittadini dagli ultimi scandali della Lega - esordisce come al solito in polemica con l'ex alleato di governo -. Statevene zitti e vergognatevi”. Immediate le repliche degli utenti pentastellati, che fanno notare a Toninelli come il suo discorso non stia in piedi.

"Si però in un momento come questo aumentarsi lo stipendio già sostanzioso, comunque non so quanto sia vera la notizia!!!”, attacca un internauta che si dichiara sostenitore dello stesso Toninelli e del M5S. E ancora: “Non abbiamo dubbi…. Mah……. La gente si arrabbia xche non è concepibile che c’è tanto spreco di soldi, mentre la gente non arriva a fine mese, siamo stati fermi x Covid è non è corretto che non siamo sostenuti, con questo ancora ho fiducia in voi, bene a questo punto ho capito… siccome la lega ha fatto sparire 49 milioni di ero…non vi possono contestare niente”, è il commento di un altro, anch’egli grillino. Infine un attacco personale: “Toninelli ti abbiamo votato pur sapendo che eri un mediocre … perché l’idea era 'meglio un mediocre onesto che uno brillante disonesto' speravamo nella tua onestà ma se anche quella viene a mancare non ci servi torna pure da dove sei arrivato". Più esplicito di così.

