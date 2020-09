Giuseppe Conte come Giorgio Mastrota, il video della Lega: "Fa le televendite, vi sembra normale?"

29 settembre 2020 a

a

a

Bonus di qua, bonus di là. Giuseppe Conte sembra Giorgio Mastrota. Questo il paragone fatto dalla leghista Silvia Sardone che, con tanto di video-televendita, mostra un premier intento a promuovere le elargizioni del suo governo. Nel filmato, poi rilanciato anche dalla pagina Twitter della Lega, si sente il presidente del Consiglio dire: "Con un minimo di 1.500 euro di spesa si potrà recuperare 150 euro che in un anno fanno 300 euro. Non solo, poi ci sarà il super bonus per chi spende tanto e infine la lotteria a estrazioni periodiche".

"Chi farebbe meglio al mio posto". Azzolina, umiliazione finale: come viene "smostrata" da Maurizio Crozza / Guarda

E ancora in conferenza stampa: "Abbiamo chiesto a tutti i gestori di questi sistemi di pagamenti elettronici di partecipare a questo progetto". Insomma, creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi". Un filmato che ha del surreale e che il Carroccio commenta così: "Giuseppe Conte si mette a fare le televendite, ma vi sembra normale?!?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.