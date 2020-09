Lucia Azzolina ridicolizzata da Maurizio Crozza: "Chi farebbe meglio al suo posto"

05 settembre 2020 a

Per il promo di "Fratelli di Crozza" che torna live sul Nove dal 18 settembre, Maurizio Crozza ha fatto la caricatura del ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina. Il comico affronta, alla sua maniera, i tanti problemi che il ministro deve affrontare in vista della imminente riapertura delle scuole. "Lady Gaga fa meglio se la metti al posto mio? Forse sì…." , tra le tante battute ironiche di Crozza nei confronti dell'esponente grillina.

Sotto tiro i tanti tentennamenti della ministra su come affrontare i problemi di un ritorno a scuola di milioni di alunni dopo la chiusura di molti mesi, causa lockdown per la pandemia da coronavirus. Nuova sfida, anche interpretativa, per Crozza che dopo il record di ascolti registrato durante l’ultima stagione (con punte di 6,4% di share e oltre 1,4 milioni di telespettatori), cerca la conferma.

