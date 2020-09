Claudio Borghi durissimo contro Pasquale Tridico a L'aria che tira: "Inadeguato, non sa neanche l'italiano"

29 settembre 2020 a

A valanga, Claudio Borghi contro Pasquale Tridico, il presidente dell'Inps nel mirino per il maxi-aumento di stipendio. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino, la puntata è quella di martedì 29 settembre. E ospite in collegamento, il leghista picchia durissimo: "Se la gente non spende, il Pil come potrà mai salire? I soldi non girano, la grande maggioranza di coloro che non stanno ricevendo la cassa integrazione è costituita da artigiani, non possono distribuire soldi perché non li hanno", rimarca Borghi insistendo sui mancati pagamenti della Cig, di cui appunto dovrebbe occuparsi l'Inps. Dunque, l'attacco si fa personale: "I sistemi di pagamenti dei contributi a fondo perduto per le imprese, che sono passati dall'agenzia delle Entrate, sono stati pagati in una settimana. Tridico è inadeguato, non sa neanche l'italiano", conclude uno scatenato Claudio Borghi.

