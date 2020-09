Barbara Palombelli, frecciatina al M5s a Stasera Italia: "Hanno intenzione di decidere qualcosa o terranno il Paese sospeso?"

30 settembre 2020 a

A Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, arriva una notizia a dir poco significativa per il Movimento 5 Stelle: Davide Casaleggio è arrivato a Roma, ha incontrato Alessandro Di Battista, ma non Luigi Di Maio. Immediata la reazione della conduttrice che al suo inviato lancia una frecciatina ai grillini: "Ma secondo te prima degli Stati generali riusciamo a decidere qualcosa o terranno il Paese sospeso?". "I Cinque Stelle dicono che si tratta di problemi interni e non legati a quanto accade al Paese", replica il giornalista che pare non soddisfare la Palombelli.

D'altronde non è una novità che la moglie di Francesco Rutelli se la prenda con il Movimento. Poche sere fa ospite in studio c'era Danilo Toninelli a cui la Palombelli non ha mandato a dire proprio nulla. "Toninelli, per favore, non si permetta in questo programma, vada a dire in altri programmi queste cose” ha tuonato la conduttrice contro l'ex ministro che aveva gratuitamente attaccato Libero pur di difendere il M5s.

