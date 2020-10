Marcello Sorgi a L'Aria che tira: "Lamorgese? Sugli immigrati stessa politica di Salvini, ma Papa Francesco non dice nulla"

01 ottobre 2020 a

a

a

"Non risulta che Papa Francesco l'abbia stigmatizzata". Marcello Sorgi, editorialista della Stampa e non certo un pericoloso estremista sovranista, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, commenta la vicenda immigrazione, alla vigilia dell'inizio del processo di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per aver tenuto decine di migranti bloccati sulla nave Gregoretti per alcuni giorni.

"L'accoglienza? Sono gli immigrati che devono adeguarsi alle nostre regole": Feltri, una sacrosanta verità





"Di recente - accusa Sorgi - la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, che fa la stessa politica e tiene i migranti su una nave affittata davanti a Lampedusa, si è incontrata col Papa, non risulta che il Papa l'abbia stigmatizzata". Bastano pochi secondi per smascherare l'ipocrisia di governo, istituzioni e stampa nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.