Giorgia Meloni contro il Fatto Quotidiano: "Michele Emiliano? Lo accusano soltanto dopo le regionali in Puglia"

05 ottobre 2020 a

a

a

Prima raccomandato, poi scaricato. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo sul governatore dem della Puglia Michele Emiliano e lo ha accusato di lottizzare, assieme al Pd, la Banca popolare di Bari. Dimenticando quasi di aver appoggiato la sua candidatura alle regionali qualche settimana fa. Ecco perché la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che già in passato aveva chiesto conto della vicenda al ministero dell'Economia, non ci sta: "Dopo una intera campagna elettorale passata a chiedere agli elettori pugliesi del M5S di turarsi il naso e di votare per Michele Emiliano presidente, oggi il Fatto Quotidiano grida allo scandalo perché il governatore e il Pd stanno lottizzando la Banca di Bari", ha scritto in un post su Facebook, portando così allo scoperto l'ipocrisia e le contraddizioni del giornale di Marco Travaglio.

Video su questo argomento "Tutto mostruoso": processo Gregoretti a Salvini, l'affondo di Giorgia Meloni

Secondo la Meloni, ormai la credibilità degli editorialisti del quotidiano può considerarsi "frantumata". "Avete sostenuto Emiliano? Avete invitato gli elettori a votarlo? Avete chiesto il voto disgiunto per confermarlo alla presidenza della Regione Puglia? Ecco: assumetevi le vostre responsabilità - ha continuato la leader di FdI - perché siete tra i responsabili morali di questa vergogna, che non è la prima e che ahimè temiamo non sarà nemmeno l’ultima".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.