Lecce, l'ultimo delirio di Cgil e partigiani: Messa sulle foibe "senza contraddittorio"

L'evento, dal titolo "Il ricordo vola fino a noi", ha visto la presenza del reporter di guerra Fausto Biloslavo , del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e degli studenti del locale Liceo Quinto Ennio . Il tema, appunto, il ricordo delle vittime delle foibe.

La follia della sinistra che vuole nascondere l'orrore delle Foibe arriva fino in chiesa. Vicenda surreale e sconcertante quella di Lecce , dove Cgil e Anpi hanno presentato una protesta formale contro un dibattito e una messa nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù organizzate dal "Comitato 10 febbraio".

Vietato, secondo il segretario generale della Cgil leccese, Tommaso Mascara , che insieme alla segretaria generale della Flc Cgil Lecce Francesca Franza ha chiesto che "sia garantito il principio di laicità della scuola e dello Stato".

Non si è fatta attendere la replica della dirigente scolastica Novella Italia Pepe, che come ricorda il Secolo d'Italia ha sottolineato come la commemorazione sia "riconosciuta dalla Repubblica italiana" e che l'iniziativa contestata "in maniera del tutto strumentale non aveva, così come non ha avuto nel suo svolgimento, alcuni riferimento e coinvolgimento politico, e oltre al momento commemorativo è stata animata solo dall’aspetto culturale e della lezione storica per trasformare il ricordo in testimonianza viva per non dimenticare quanto accaduto".

Cgil e partigiani però si sono appellati addirittura alla par condicio: "Sarebbe stato più opportuno garantire un ambiente educativo inclusivo delle diverse culture e sensibilità religiose, garantendo tra l'altro contraddittorio e diverse prospettive e voci, com'è prassi nei dibattiti in ambito scolastico". Il contraddittorio a messa: nuove frontiere del delirio.