Affari tuoi, puntata dimezzata? Clamoroso: cosa si scopre la mattina dopo

Il Festival di Sanremo 2026 si è già abbattuto sui palinsesti di Rai 1 facendo una "vittima" illustre: Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino. Ma, sorpresa, il boomerang-Carlo Conti ha portato solo sorrisi.

"Stasera torna Affari tuoi per l'ultima puntata prima di Sanremo 2026. Poi l'appuntamento sarà per il 2/3", mette in chiaro un telespettatore su X, mettendo un po' di ordine tra massaggi impazziti del tipo "Ma Affari tuoi torna direttamente lunedì prossimo?????? Ma io non ce la posso fare! Vado in crisi d'astinenza" e proposte pazze ("Nella settimana di Sanremo non potrebbero fare alle 17 Affari tuoi al posto di quel racconta guai de La Vita in diretta?").

Sì, la settimana sanremese cancellerà temporaneamente il programma dei pacchi, già peraltro pesantemente modificato sabato sera, con puntata ridotta e dimezzata nella durata per lasciare spazio al debutto del Primafestival ma non negli ascolti. "Partita veloce per dare spazio ad un flop in prima serata. Vergogna", "Nella sfida in access, la spunta la mini puntata di Affari tuoi 4.138.000 22,60% (dalle 20:51 alle 21:22). La Ruota della fortuna 3.980.000 21,80% (dalle 20:45 alle 21:20), Primafestival debutta con 3.601.000 20%".

"Io sottolineerei anche il CLAMOROSO successo di Affari tuoi che vince nonostante sia partito in ritardo e con un traino del 13%", "Ieri sera vittoria clamorosa davvero. Iniziato in ritardo e partita svolta in modo talmente sbrigativo che ad alcuni poteva anche non piacere e cambiare canale".