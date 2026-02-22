Verissimo, Rita De Crescenzo in lacrime: "Mi sento in colpa"

"Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare loro. Non voglio che vivano quello che ho vissuto io": Rita De Crescenzo lo ha detto in lacrime nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando dei figli. Alle sue spalle un passato difficile: 30 anni di tossicodipendenza, una mamma schizofrenica, due anni di carcere e tre figli cresciuti con difficoltà.
Sulla sua infanzia, l'influencer molto seguita soprattutto su TikTok ha raccontato: "Non avevo nessuno che si prendeva cura di me. Mia madre era malata, soffriva di schizofrenia, di disturbo ossessivo-compulsivo e trascorreva molto tempo nelle cliniche. Anche mio padre aveva una malattia. Non ho avuto un'infanzia". Il primo figlio a 12 anni: "Non sapevo neanche di essere incinta, l'ho scoperto al settimo mese di gravidanza". Il secondo figlio a 16 anni. Il terzo, nel 2008.
"Il più piccolo dei miei figli cucinava per me - ha raccontato ancora -. Io non ero in grado di fare niente e non mangiavo. Lui si sedeva vicino ai fornelli, preparava da mangiare e mi imboccava. Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare ai miei figli". La svolta è arrivata dopo essere stata vittima di una violenza: "Mi sono svegliata dietro un vicolo non sapendo come ci fossi finita. Il giorno dopo, mentre i miei cari pregavano affinché stessi meglio, capii che dovevo smetterla".