Verissimo, Rita De Crescenzo in lacrime: "Mi sento in colpa"

"Mi sento in colpa per quello che ho fatto passare loro. Non voglio che vivano quello che ho vissuto io": Rita De Crescenzo lo ha detto in lacrime nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando dei figli. Alle sue spalle un passato difficile: 30 anni di tossicodipendenza, una mamma schizofrenica, due anni di carcere e tre figli cresciuti con difficoltà.

Sulla sua infanzia, l'influencer molto seguita soprattutto su TikTok ha raccontato: "Non avevo nessuno che si prendeva cura di me. Mia madre era malata, soffriva di schizofrenia, di disturbo ossessivo-compulsivo e trascorreva molto tempo nelle cliniche. Anche mio padre aveva una malattia. Non ho avuto un'infanzia". Il primo figlio a 12 anni: "Non sapevo neanche di essere incinta, l'ho scoperto al settimo mese di gravidanza". Il secondo figlio a 16 anni. Il terzo, nel 2008.