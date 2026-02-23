Il sondaggio Polymarket, chi vince il referendum: numeri clamorosi dal mondo della finanza

Nella guerra dei sondaggi sul referendum della Giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, spunta un dato che dà il Sì per ampiamente favorito. Questa volta però non si tratta di una rilevazione di opinione, ma delle scommesse fatte dagli utenti su Polymarket, un mercato di previsione globale basato sulle criptovalute, con sede a New York.

Lanciato nel 2020, offre una piattaforma in cui gli utenti possono piazzare scommesse su risultati futuri, tra cui partite sportive, indicatori economici, andamenti meteorologici, premi e risultati politici e, appunto, novità legislative. In sostanza, i partecipanti possono depositare criptovalute e negoziare azioni che rappresentano la probabilità di specifici risultati futuri. Ebbene: al momento, le probabilità di vittoria del Sì alla riforma sono date al 62%, un dato nettamente migliore anche dei sondaggi più generosi. Basta pensare che la supermedia Youtrend dà in vantaggio il Sì al 51% in caso di alta affluenza e al 48,5% (quindi con vittoria del No) con un’affluenza bassa.