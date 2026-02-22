Anm, Cesare Parodi: "Penso di essere già indagato"

A sostenere la campagna per il "No" al referendum sulla riforma della giustizia, ospitato in pompa magna sulle pagine di Repubblica, ecco ancora Cesare Parodi, presidente dell'Anm, il quale a 30 giorni esatti dal voto afferma: "Non ho timori, ho un'assoluta certezza. Verranno individuati i casi di vera o presunta mala giustizia, saranno utilizzati strumentalmente per denigrare l'immagine della magistratura e convincere le persone a votare sì". Insomma, il solito ritornello: il fronte del "Sì" ricorrerebbe ad espedienti, mezzucci e false narrazioni.

Dunque, a stretto giro, Parodi aggiunge: "È più che evidente che la riforma non ha nulla a che fare con questi casi, in nulla può incidere su processi farraginosi o eventuali errori. E lo ripeto fino alla noia: questa legge non offre una sola soluzione, che sia una, ai mali della giustizia. Che meritavano altre risposte. E mi auguro che per il prossimo, intensissimo, mese non vi siano altri attacchi strumentali e personali, perché questo sarebbe veramente intollerabile", tuona mister Anm.

Poi nel mirino ci finisce Giorgia Meloni, in particolare per il video in cui attaccava la magistratura per il risarcimento imposto a Sea Watch. Gli chiedono come il video si leghi alla vicenda. E Parodi risponde: "Non è mia intenzione entrare in una polemica, ma proprio lì c'è il timore: è la dimostrazione del clima singolare in cui siamo immersi. La sentenza non ha alcuna valenza politica, neppure in senso lato. Lì c'è solo l'affermazione di un principio generale sul risarcimento del danno, applicato cento volte al giorno, e totalmente svincolato anche dalla vicenda pregressa della nave, che invece è citata nel video, in riferimento alla signora Rackete. Mi chiedo: per i prossimi trenta giorni qualunque pronuncia sgradita al governo sarà usata per confondere le acque?".

Ma è nell'ultima risposta che Parodi offre la risposta forse più sorprendente. Repubblica gli ricorda che potrebbe essere indagato a Roma, il tutto per una denuncia dei radicali contro i manifesti con cui l'Anm sostiene il "No". Gli chiedono se si sentirebbe tutelato anche se a giudicarlo fosse un magistrato a favore del "Sì" e Parodi replica: "Intanto le confesso: penso di essere già indagato, ma sono molto sereno. E se a giudicarmi fosse un collega che è per il sì, non sarei inquieto. A differenza di altri, io ho piena fiducia nei colleghi", conclude. A far rumore, però, è la "confessione": Parodi pensa di essere già indagato. E come mai?