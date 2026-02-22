Sea Watch, l'affondo di Bignami: "Una vendetta delle toghe rosse?"

"Governo e parlamento fanno le leggi, le forze dell’ordine le applicano e la magistratura deve garantirne il rispetto. Purtroppo c’è una parte di giudici che, per ragioni ideologiche, non le applica": a dirlo in un'intervista al Tempo Galeazzo Bignami di FdI, che ieri a Bologna è stato l’organizzatore di un incontro dal titolo "Non c’è sicurezza senza giustizia" sul referendum della giustizia. Referendum in programma il 22 e 23 marzo.
Su coloro che hanno partecipato all'evento a Bologna, Bignami ha rivelato: "Tra le oltre mille persone presenti diverse mi hanno confessato di essere di sinistra, ma che vogliono votare sì. È stato davvero gratificante, per me, perché la nostra riforma non è di parte, non mira a colpire qualcuno, ma solo a rendere più efficiente il sistema giudiziario".
Commentando l'ipotesi di alcuni osservatori, secondo cui la sentenza sulla Sea Watch sarebbe stata una sorta di vendetta contro il governo Meloni, Bignami ha detto: "Non so dire se è una vendetta, ma è certamente surreale che chi forza un posto di blocco, sperona una nave della guardia di finanza, mette a repentaglio la vita di cinque agenti non venga nemmeno processato. E anzi lo Stato sia costretto a pagare novantamila euro. Mi piacerebbe sapere chi, con onestà, reputa giusta questa sentenza".
Infine, sui sondaggi attualmente in circolazione sul referendum, ha sottolineato: "Noi tutti dobbiamo impegnarci per convincere quante più persone a votare si. Perché, con questa riforma, si riscrive la Costituzione. Non è un voto politico, ma un passaggio essenziale per migliorare il funzionamento della giustizia. È una riforma giusta, non di parte. Sono ottimista sul risultato, soprattutto se chi andrà alle urne voterà sul merito e non per rispondere a logiche di partito".