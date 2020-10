Antonio Ingroia, disastro a Campobello di Mazara: si candida a sindaco, sconfitto col 19%, dà la colpa alla mafia

07 ottobre 2020 a

Signore e signori, siamo di fronte al più spettacolare disastro confezionato da Antonio Ingoria: è riuscito a perdere la corsa da sindaco anche a Campobello di Mazara, dove si era candidato a primo cittadino dopo le parentesi in Guatemala e la tragicomica candidatura a premier con Rivoluzione Civile. Ingroia non arriva neppure al 19%, una sconfitta totale insomma. Imbarazzante. E poiché sconfitto nella terra di Matteo Messina Denaro, ecco che l'ex pm a stretto giro ha commentato, allusivo: "Ha vinto la paura di cambiare, della mafia... Dalle terre feudo di Messina Denaro poteva partire il ricatto di tutta la Regione, così non è stato". Parole che hanno ovviamente indignato gli avversari, che lo hanno bollato come uno che non sa perdere. E pensare che ormai Ingroia alle clamorose sconfitte dovrebbe essere ampiamente abituato...

