Sondaggio di Fabrizio Masia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni leader del centrodestra: testa a testa senza precedenti

08 ottobre 2020 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni piacciono e gli elettori non possono far altro che premiarli. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia, realizzato per la trasmissione Agorà in onda su Rai 3, il 38 per cento dell’elettorato del centrodestra vorrebbe il leader della Lega alla guida della coalizione, mentre il 37 si pronuncia a favore della numero uno di Fratelli d'Italia. Il restante 18 e 3 per cento sono rispettivamente destinati al governatore del Veneto Luca Zaia e alla non risposta.

Cifre, quelle del direttore di Emg Acqua, che fanno presagire un salto di qualità per Salvini e la Meloni. I due, in caso di vittoria alle elezioni, finirebbero dritti dritti al governo e chissà che il futuro non riserbi loro promettenti sorprese, magari con poltrone che vanno oltre quelle dei ministeri.

