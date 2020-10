Daniela Santanchè a L'aria che tira: "Immuni non la scarico, la privacy è una cosa seria"

08 ottobre 2020 a

Un secco "no" e parecchi sospetti sull'app Immuni, nonostante le recudescenze del coronavirus. Il secco "no" è quello pronunciato da Daniela Santanchè a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. La pitonessa di Fratelli d'Italia, infatti, taglia corto: "Non sono una disgraziata, ma l'App Immuni non la scarico, non c'è stata trasparenza, la privacy è una cosa molta seria". Così in barba agli appelli di governo e scienziati. E ancora, altre cannonate contro Giuseppe Conte e la sua squadra: "Senza i voti dell'opposizione non ci sarebbero stati soldi da spendere perché questo governo non avrebbe avuto la maggioranza. Abbiamo presentato 2mila emendamenti, almeno 2 o 3 il governo poteva dire di sì", ha concluso la Santanché.

