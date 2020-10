Luigi De Magistris a Tagadà contro Vincenzo De Luca: "Coronavirus, gestione dei dati poco trasparente"

08 ottobre 2020 a

Sul metaforico banco degli imputati c'è Vincenzo De Luca, il governatore Pd della Campania, che ora si trova in piena emergenza coronavirus: è la regione che più preoccupa in Italia in termini di contagio. Insomma, dopo mesi di attacchi alla Lombardia, De Luca si trova in una situazione comparabile. Ma sul banco degli imputati lo trascina Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, per quanto fatto nelle prime fasi della pandemia. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, il sindaco partenopeo picchia durissimo contro De Luca: "Ha usato il Covid-19 per la sua campagna elettorale". E ancora: "La pandemia è stata la sua fortuna politica". Infine, nell'intervento che potete ascoltare qui sotto, De Magistris accusa il governatore anche per "la gestione dei dati poco trasparente".

