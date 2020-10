Giuseppe Conte "smascherato!". Bechis, la foto in prima pagina sul Tempo: premier al ristorante a volto scoperto

10 ottobre 2020 a

Mascherine obbligatorie per gli italiani, anche all'aperto, ma non per Giuseppe Conte. Franco Bechis e Francesco Storace sbattono il premier in prima pagina sul Tempo con un titolone a effetto, "Smascherato!", e una foto decisamente imbarazzante.

"Il primo a infrangere l'obbligo di volto coperto anche senza assembramenti imposto da Conte è... Conte - ironizza il quotidiano romano -. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ristorante. Qualcuno ligio alle regole c'è. Ma non è il capo del governo". D'altronde, Conte non è nuovo a episodi del genere: all'inizio dell'epidemia, l'unico luogo in cui il gel igienizzante non mancava era proprio Palazzo Chigi, che si era assicurata una fornitura-monstre alla faccia dell'emergenza negli ospedali e nei presidi sanitari.

