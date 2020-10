Giorgia Meloni scende in campo: al via il tour dei Municipi di Roma in vista delle elezioni. Ufficiale, una poltronissima in vista?

11 ottobre 2020 a

a

a

Ufficiale: Giorgia Meloni scende in campo. Questa volta però non lo fa come candidata sindaco di Roma, ma si impegnerà "come se lo fosse". La leader di Fratelli d'Italia ha infatti deciso di dar vita a un tour nei Municipi della Capitale in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Un modo come un altro per sondare il terreno e per accelerare la campagna elettorale. "La definizione del tour è affidata a Chiara Colosimo, responsabile regionale organizzazione di FdI nel Lazio, in collaborazione con la federazione romana di FdI", spiegano fonti interne al partito.

Video su questo argomento "Mascherine, vittime della confusione del governo": l'affondo di Giorgia Meloni

L'obiettivo della Meloni è chiaro: iniziare con la sua città e metterci la faccia senza aspettare che gli alleati Matteo Salvini e Silvio Berlusconi forniscano per la coalizione il nome del possibile candidato. Eppure, nonostante le smentite, quello della numero uno di FdI sembra a tutti gli effetti un passo in avanti nella corsa al Campidoglio e chissà se assisteremo a sorprese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.