Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Dagospia svela l'incontro segreto: chi si è seduto al tavolo con loro, scenari clamorosi

“Di cosa parlavano Matteo Salvini e Giorgia Meloni, attovagliati insieme all’ex candidata leghista Susanna Ceccardi e al direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci?”. È la domanda che si è posto Dagospia dopo aver rilanciato la notizia di un incontro “segreto” tra il leader della Lega e quella di Fratelli d’Italia. Si suppone che abbiano parlato di Roma e della candidatura a sindaco, dopo che Vittorio Sgarbi li ha invitati al confronto decidendo di scendere ufficialmente in campo. Il nome più caldo circolato negli scorsi giorni per il centrodestra è però Massimo Giletti, che non ha escluso la possibilità di lasciare la televisione per buttarsi in politica e competere per la successione a Virginia Raggi, ricandidata dal M5s senza particolari chance di essere rieletta. “Ma l’hanno trovato o no ‘sto nome per il sindaco? Ah saperlo…”, è la provocazione di Dagospia, che poi ha aggiunto maggiori dettagli sull’incontro: “I quattro sono stati beccati dai fotografi e dal cronista di Agorà al tavolo all’aperto di Maxelà, ristorante vicino al Pantheon”.

