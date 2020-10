Giorgia Meloni denuncia l'aggressione dei centri sociali ai militanti FdI a Bologna: "Violenti figli di papà, non ci fermerete"

17 ottobre 2020 a

a

a

Vergogna e violenza rossa. Denunciata su Twitter da Giorgia Meloni. "A Bologna ennesima aggressione dei centri sociali a un banchetto di Fratelli d'Italia - premette la deputata -. Ecco come i soliti figli di papà amici della sinistra tentano di fermare una semplice raccolta firme contro le politiche scellerate del Governo. Il loro odio e la loro violenza non ci fermeranno", assicura la Meloni. A corredo, un video che mostra un militante FdI al suo banchetto, spaventato e incalzato dai centri sociali, che continuano ad andare e tornare, minacciosi. Dunque intimano a un secondo militante di Fratelli d'Italia di spegnere la telecamera, "cancella il filmato". E dalle parole a tempo record si passa ai fatti: i compagni prendono a pugni la telecamera, sbattendola a terra. Uno dei due militanti, inoltre, si lamenta per il fatto di essere costretto "ogni volta a fare il banchetto con la Digos di fianco". Già, perché le violenze dei centri sociali sono sistematiche.

"Un governo di incapaci fa pagare il conto agli italiani". Dpcm, la rivolta di Giorgia Meloni: "Pronti a tutto per evitare il tracollo"

