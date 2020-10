Dpcm, "stop anche a sagre e fiere": l'indiscrezione prima della diretta in tv di Giuseppe Conte

18 ottobre 2020 a

Il premier Giuseppe Conte parlerà in televisione alle 18 di domenica 18 ottobre. Intanto si è concluso il vertice tra l’esecutivo e le Regioni sulle misure da adottare nel nuovo Dpcm per cercare di riportare sotto controllo la curva dei contagi da coronavirus. L’inquilino di Palazzo Chigi firmerà in serata, intanto arrivano indiscrezioni piuttosto precise su quella che sarà la nuova stretta: dopo un confronto serrato tra governo, Regioni e Cts, i ristoranti vanno verso la chiusura alle 24. Per bar, pub e altri locali non sarà possibile la vendita non al tavolo a partire dalle 18: si attendono chiarimenti del premier sul numero massimo di sei persone per tavolo e sulle multe per gli esercenti che non rispettano le regole.

Inoltre è stato deciso lo stop a sagre e fiere locali nell’ottica di ridurre al minimo gli assembramenti pubblici che gli esperti ritengono ad alto rischio di contagio. Spetterà a Conte chiarire anche la situazione di palestre e piscine, che hanno affrontato spese importanti per rispettare tutti i protocolli di sicurezza: sarebbe mortale imporre una serrata senza alcuna evidenza scientifica di focolai derivanti dall’allenamento individuale in luoghi controllati. Per quanto riguarda invece il capitolo smart working, il Dpcm imporrà alla pubblica amministrazione di far lavorare i dipendenti da casa almeno al 70%, mentre per le aziende private dovrebbe essersi solo una “forte raccomandazione”.

