Giuseppe Conte, il lapsus: "Io, in quanto presidente della Repubblica...", scacco matto del leghista Rinaldi

Un lapsus piuttosto clamoroso, quello di Giuseppe Conte. Un lapsus rilanciato dal leghista Antonio Maria Rinaldi su Twitter. Un breve video in cui si sente il presidente del Consiglio, intercettato da un gruppo di giornalisti, affermare quanto segue: "In modo molto ragionevole, razionale, in modo da preservare la coesione nazionale. Io, in quanto presidente della Repubblica, sono garante della coesione nazionale". Già, il premier si definisce "presidente della Repubblica". E Rinaldi, sornione, commenta: "Gli è scappato!". Già, perché secondo molteplici retroscena di stampa, premier Conte ambirebbe proprio al Quirinale, che Sergio Mattarella lascerà nel 2022. Obiettivo quasi impraticabile, ma l'ambizione del personaggio ci è ormai nota.

