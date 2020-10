Daniela Santanchè contro Lucia Azzolina: "Studenti a scuola con le coperte, prenderanno la broncopolmonite"

19 ottobre 2020 a

a

a

Daniela Santanchè ancora all'attacco di Lucia Azzolina. Questa volta la senatrice di Fratelli d'Italia porta all'attenzione un video a dir poco surreale, ma che in realtà è più autentico che mai. "Mentre la Azzolina dorme, a Genova gli studenti sono costretti a portarsi le coperte da casa perché obbligati a fare lezione con le finestre spalancate - cinguetta al vetriolo per poi proseguire ancora più indignata -. Forse questi ragazzi non prenderanno il COVID19 ma sicuramente la broncopolmonite! Roba da pazzi!".

"O è ignorante, o tende al regime". Daniela Santanchè fa a pezzi Roberto Speranza: "Un uomo pericoloso"

La Santanchè proprio settimane fa si era scagliata contro il ministro dell'istruzione nella speranza di denunciare situazioni a dir poco vergognose. Quella volta protagonista era Napoli e un bidello costretto a misurare la temperatura agli alunni con la mano. Una risorsa in mancanza di altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.