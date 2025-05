"Salis scappa, non risponde?": a Genova scoppia il caso

"Alle domande non risponde, dai confronti scappa. Silvia Salis è quella che dà del bulletto al presidente della Regione e poi dice che il centrodestra usa toni offensivi con lei? È quella che chiede di parlare di programmi ma a chi le chiede di farlo risponde di non essere disponibile a farsi dettare l’agenda da altri?". Così Ilaria Cavo, deputata genovese e candidata al consiglio comunale nella lista Orgoglio Genova - Bucci - Noi Moderati, commenta la decisione di Silvia Salis di non partecipare a un confronto con Pietro Piciocchi organizzato dalla testata giornalistica Genova 24. "Cara Silvia - prosegue - in agenda questo confronto lo avevi segnato, perché lo hai tolto? Possiamo chiederti una risposta o è sessismo anche questo? O anche questa è una domanda che non ti ha mai fatto nessuno, quindi non rispondi?".