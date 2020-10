Sondaggio di Mentana, rivincita di Silvio Berlusconi: è Forza Italia l'unico partito di centrodestra a crescere

19 ottobre 2020 a

Più puntuale che mai arriva il sondaggio di Swg realizzato per il tg La7 di Enrico Mentana. Nelle rilevazioni di oggi, 19 ottobre, la Lega nonostante sia ancora primo partito, cala e raggiunge il 24,3 per cento rispetto al 24,4 della scorsa settimana. Stesso discorso per Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle. Rispettivamente le forze politiche di Giorgia Meloni e quella del reggente Vito Crimi perdono il -0,3 raggiungendo il 15,7 e il 15,2.

Il Partito democratico, invece, rimane stabile a sette giorni fa, fermo al 20,5 per cento. Buone notizie per Silvio Berlusconi. Forza Italia infatti è l'unico partito del centrodestra a crescere di un +0,2 con il suo 6,1. Salgono anche Italia Viva e Azione. I partiti di Matteo Renzi e di Carlo Calenda raggiungono il 3,4 per cento (+0,4) e il 3,2 (+0,1).

