Coronavirus, autocertificazione in Lombardia e Campania: ecco come funzionerà il nuovo modulo

Speravamo di essercela lasciata alle spalle per sempre, invece l’autocertificazione sta per tornare. Segno che le cose non stanno andando benissimo (eufemismo) nel contenimento della seconda ondata di coronavirus. Il maledetto foglio tanto inviso agli italiani tornerà in Lombardia e sarà obbligatorio per stare in giro durante gli orari del coprifuoco, che sarà in vigore dalle 23 alle 5 del mattino per le prossime tre settimane. L’autocertificazione servirà perché sarà possibile uscire nelle ore notturne solo per motivi di lavoro o di comprovata urgenza. Entro la serata di martedì 20 ottobre il Viminale dovrebbe fornire ulteriori dettagli, inviando una circolare ai prefetti con le indicazioni del caso. A rigor di logica anche la Campania dovrebbe introdurre nuovamente l’autocertificazione: il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di rompere gli indugi, seguendo l’esempio di Attilio Fontana e chiedendo al governo di imporre il coprifuoco a partire da questo venerdì: “Volevamo partire dall’ultimo fine settimana di ottobre, ma partiamo ora - ha annunciato De Luca - si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto in Lombardia”.

