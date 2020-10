Che Tempo Che Fa, il governatore De Luca critico con l'ultimo Dpcm del governo: "Presenta alcune criticità"

25 ottobre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa , commenta l'ultimo Dpcm e critica il governo Conte. "Sulla scuola continuiamo a balbettare. Il mondo della scuola, piaccia o meno, è uno dei vettori più grandi di trasmissione del virus nelle famiglie. Avevamo due scelte: o chiudere tutto per un mese e far raffreddare, contenere l'epidemia, oppure prendere ancora misure intermedie. Il governo ha scelto la seconda strada. Questa seconda strada presenta alcuni punti di criticità", precisa il governatore.

"Dove sarà domenica". Capito De Magistris? Mentre Napoli si ribella al lockdown, il sindaco scappa in tv (di nuovo)

Infine per De Luca una altra pecca e l'attenzione che la maggioranza giallorossa ha dato al mondo dello spettacolo. "Il comparto dello spettacolo, del cinema, delle palestre che sono in grande sofferenza e onestamente non sono quelli i luoghi in cui si è determinato il grosso del contagio." Infine un attacco a Report la trasmissione di Sigfrido Ranucci: "Uno dei suoi collaboratori ha detto qualche mese fa che l’ASL Napoli 1 era stata commissariata per infiltrazione camorristica: era un falso clamoroso! Volevo domandare a quel signore se quel giornalista è stato licenziato o meno”, con Fazio che ha promesso un faccia a faccia prossimamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.