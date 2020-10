Fratelli d'Italia i deputati Caiata, Zucconi e Trancassini in sciopero della fame: "Ecco quello che succederà ai ristoratori"

26 ottobre 2020 a

Tre deputati di Fratelli d'Italia in sciopero della fame per protestare contro il governo. Salvatore Caiata, Riccardo Zucconi e Paolo Trancassini, tutti e tre ristoratori di professione fuori da Montecirtorio, sono da stamani a digiuno come eclatante dimostrazione di contrarietà alla chiusura dei ristoranti alle 18 annunciata dal premier Giuseppe Conte nell'ultimo Dpcm firmato domenica mattina. "Abbiamo deciso di cominciare uno sciopero della fame - sostiene Caiata in una conferenza stampa -, stiamo semplicemente anticipando quello che succederà ai nostri colleghi e chiediamo a Conte di venire immediatamente in aula a spiegare". "Il nuovo Dpcm - dice Paolo Trancassini - fucila un settore già in estrema difficoltà. Rimaniamo a Montecitorio nella sala del gruppo parlamentare di Fdi, a disposizione 24 ore. La nostra è una battaglia di dignità e di prospettiva".

