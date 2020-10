Luca Zaia, il sondaggio di Ilvo Diamanti: "È il leader più gradito", le cifre che non piacciono a Giuseppe Conte

30 ottobre 2020 a

La seconda ondata di Covid è esplosa violentemente anche in Italia, dove il governo presieduto da Giuseppe Conte si è fatto cogliere colpevolmente impreparato e adesso si trova a rincorrere un’epidemia dilagante in tutto il territorio nazionale. Nel momento peggiore i sondaggi stavolta non sorridono a Palazzo Chigi, che durante il lockdown era arrivato ad un gradimento superiore al 70 per cento. La rilevazione di Demos pubblicata da Ilvo Diamanti su La Repubblica dà conto del fatto che il consenso di Conte è sceso al 58% ed è stato raggiunto quello di Luca Zaia. Quest’ultimo ha guadagnato 4 punti rispetto ad agosto, probabilmente per “merito” dell’epidemia perché anche stavolta sembra essere uno dei pochi ad averci capito qualcosa.

Il governatore del Veneto ha sempre tenuto una comunicazione molto chiara e diretta, spiegando bene situazioni e scenari ma senza mai scadere negli allarmismi. E così mentre tutti chiudono e sperano che basti, lui apre dieci reparti Covid in più proprio nel giorno in cui la sua regione ha toccato il record di contagi (oltre 3mila in un giorno). Nonostante Zaia smentisca continuamente di avere mire nazionali, gli italiani continuano a stimarlo molto: sondaggio alla mano è il leader più gradito in assoluto in questo momento. Dopo il governatore leghista e il premier Conte c’è poi Mario Draghi, che ha un consenso pari al 54%: che sia un messaggio subliminale? Come a dire: se fallisce Conte l’alternativa c’è anche per gli italiani, e per una volta è la stessa caldeggiata dalla politica.

