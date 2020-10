Giancarlo Giorgetti accusa Giuseppe Conte: "Collaborazione sul coronavirus? Solo due telefonate di circostanza"

31 ottobre 2020 a

Il centrodestra si è sempre messo a disposizione per aiutare Giuseppe Conte e i ministri in piena crisi coronavirus, ma pare che l'esecutivo non abbia apprezzato. La pensa così il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto alla Festa del Foglio: "Avevamo proposto collaborazione al governo a marzo, ma ha creduto di essere autosufficiente". Sulle prossime mosse della destra, Giorgetti ha sostenuto quanto già detto da Matteo Salvini, cioè che ci potrebbe anche essere l'intenzione di lavorare insieme, ma è a senso unico: "Solo un paio di telefonate di circostanza, nient'altro. Certamente non è colpa dell'opposizione la mancata collaborazione", ha continuato il vice segretario.

Giorgetti, così come altri politici di recente, ritiene sia necessario uno sforzo comune visto che la situazione in Italia si fa sempre più delicata. Secondo lui, però, è sbagliato relegare il centrodestra a mera comparsa quando in ballo ci sono scelte importanti: "Quello che non si può accettare è che l'opposizione abbia solo un ruolo di ratifica e quindi di corresponsabilità di decisioni prese esclusivamente da altri".

