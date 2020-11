Stefano Bonaccini positivo al coronavirus e asintomatico: test "del tutto precauzionale" in vista degli impegni del pomeriggio

01 novembre 2020 a

a

a

Il coronavirus colpisce ancora la politica. Nella giornata di domenica 1 novembre Stefano Bonaccini è risultato positivo al test del Covid-19 effettuato proprio in mattinata, in via del tutto precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali in agenda nel pomeriggio e lunedì. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, che non presenta sintomi, si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione, da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni. A confermarlo anche una nota in cui si legge: "Il presidente Bonaccini non presenta sintomi, ma si è posto in isolamento domiciliare". Intanto la prossima settimana il governo dovrà presentare il nuovo Dpcm per far fronte all'aumento di contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.