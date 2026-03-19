Roberto Saviano fuori controllo: "Perché l'Inter deve andare in B"

Roberto Saviano è alla frutta e così è tornato all'attacco contro l'Inter e il sistema calcio in una recente diretta Instagram, rispondendo alle reazioni dei tifosi nerazzurri dopo le sue critiche precedenti legate all'episodio Kalulu-Bastoni in Inter-Juve.Dopo aver notato tra i commenti frasi come "Ah ci sono ancora i tifosi interisti, che bello", Saviano ha invitato a leggere l'inchiesta "Doppia Curva": "Invito loro sempre a leggere l'inchiesta doppia curva. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter, ma per una furbata dell'Inter di essersi dichiarata immediatamente subito parte lesa dopo aver risolto pagando le problematiche, ma è solo l’inizio. L’Inter di fatto ha dichiarato siamo stati costretti a subire dalla Ndrangheta la gestione dei parcheggi, delle curve e del franchising, come a dire siamo stati intimiditi, ma è una visione assolutamente superficiale. L’Inter meriterebbe la retrocessione in B per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta ed i suoi tifosi".

L'inchiesta "Doppia Curva" ha indagato sui rapporti tra tifoserie organizzate di Inter e Milan a San Siro e la 'ndrangheta (clan Bellocco per la Curva Nord interista), con accuse di associazione a delinquere, omicidi, tentati omicidi, business illeciti (parcheggi, merchandising, biglietti).

La Curva Nord è stata descritta come in "sudditanza" con il club che l'avrebbe agevolata "obtorto collo", mentre la società si è dichiarata parte lesa e ha ottenuto risarcimenti.Saviano ha esteso le critiche: "Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era una squadra completamente in balia delle organizzazioni criminali, poi c'è stata una strategia di allontanamento che con l'arrivo di Bellocco a Milano l'Inter non ha fatto, anzi. Beretta conferma i segreti ma che lentamente stanno uscendo, siamo solo al primo atto". Ha concluso: "Basta con questi argomenti perché il calcio è marcio".