Michele Emiliano, castroneria per il "No": "Gesù, il primo errore giudiziario"

Per dire "no" al referendum sulla giustizia, il centrosinistra sfiora la blasfemia. Bizzarra, infatti, la motivazione che spinge Michele Emiliano a votare contro la riforma Nordio. Ospite di L'aria che tira su La7, l'ex governatore della Puglia (nonché ex magistrato), parte da un presupposto per così dire storico che lascia i presenti piuttosto interdetti. "La giustizia è la cosa più imperfetta che esista tra le opere create dall'uomo. Abbiamo cominciato con un errore giudiziario clamoroso, quello della piazza che ha condannato Gesù...". "Adamo ed Eva", scherza in studio Antonio Di Pietro, storico pm di Mani Pulite e dunque suo ex collega e anche lui ospite di David Parenzo.

L'aria che tira, Alan Friedman zittito in diretta: "Ma che vuol dire?" «Che commento qualunquista, mamma mia». Confronto serratissimo a L’aria che tira, su La7. Una tranquil...

"Non posso permettermi di criticare l'autorità suprema", risponde Emiliano tra le risate generale. Poi prosegue: "Abbiamo cominciato con un errore giudiziario gravissimo, dopodiché siamo andati avanti così. Però non abbiamo trovato in nessuna parte del mondo un meccanismo diverso per evitare che la gente si spari o si scanni con il coltello per stabilire chi ha ragione". Una sparata fuori da ogni logica, anche perché la crocifissione di Gesù non aveva nulla a che fare con alcun sistema giudiziario.

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