Dpcm, rinviato alle 17 l'incontro governo-regioni: "Il testo ancora non c'è". Ore durissime per Giuseppe Conte

In che mani siamo? Il dpcm non c'è, siamo in altissimo mare ( qui l'approfondimento sulle misure in discussione e sulle poche certezze ). Ma non solo: era prevista una riunione tra governo e Regioni alle 15.30. Niente da fare: slitta tutto alle 17. La ragione? Manca il testo del dpcm. La richiesta di slittamento è arrivata dal ministro Francesco Boccia. Già, Giuseppe Conte brancola nel buio. Ufficialmente, è stato spiegato che "è necessario avere il testo definitivo del dpcm". Un testo che, appunto, non c'è. Una corsa contro il tempo fuori da ogni binario, quella del governo. Lo scontro con le regioni, riferiscono rumors di palazzo, continua ad essere serratissimo, con queste che accusano Conte di non volersi prendere direttamente la responsabilità di eventuali chiusure. Il tempo passa, l'ipotesi era di firmare il dpcm già oggi, martedì 3 novembre. Circostanza che, davanti all'evidenza delle ultime evoluzioni, sembra sempre più remota.

