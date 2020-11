Giuseppe Conte, il sondaggio di Cartabianca: dpcm, crollo del gradimento in sette giorni

04 novembre 2020 a

Il fallimento personale di Giuseppe Conte fotografato dai sondaggi di Cartabianca. A Dpcm ancora formato bozza (la firma avverrà sul finire della diretta), Bianca Berlinguer mostra ai telespettatori di Raitre 4 schede significative. Il giudizio degli italiani sulle misure restrittive, dal coprifuoco ai centri commerciali chiusi nel weekend, è positivo per la maggior parte e le scelte del governo vengono giudicate "giuste" rispettivamente dal 59% e dal 66% dei consultati.



A questi dati non corrisponde, però, un giudizio buono per l'esecutivo. Segno che al di là del merito, è la forma a non convincere gli elettori. Ed è il premier a pagare maggiormente dazio. Rispetto al 27 ottobre (all'indomani del penultimo Dpcm), il giudizio positivo sul governo cala dal 38% al 37% e quello negativo aumenta di 3 punti (dal 47 al 50%) in virtù della scelta di campo degli indecisi.

Il valore cambia significativamente quando si passa al gradimento di Conte, crollato in una settimana dal 43 al 39%, con quello negativo balzato dal 44 al 48%. Segno che è stato proprio il premier, indeciso e poco trasparente nelle sue motivazioni al cambio di passo, ad aver deluso maggiormente gli italiani, più ancora delle limitazioni alle libertà di movimento imposte. In altre parole, la "formula marzo" non vale più.

