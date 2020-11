Danilo Toninelli insulta Matteo Salvini? Finisce malissimo: "Ignorante, signor nessuno, fai pena"

04 novembre 2020 a

Danilo Toninelli, a ridosso delle elezioni negli Stati Uniti, sferra un attacco multiplo. "Dopo il disinfettante di Donald Trump - cinguetta senza dimenticare il suo vero nemico leghista - ora l’antimalarico di Matteo Salvini. Cosa ci vuole a capire che i medici curano la salute dei malati e non politici improvvisati scienziati?! Oggi più che mai chi crea confusione danneggia la nazione e Salvini pur di spararla grossa lo sta facendo ancora". In calce l'uscita del leader della Lega: "Conte vuole il lockdown, noi il Plaquenil".

Il riferimento è all'anti artrite già utilizzato contro Sars e malaria e, a detta degli esperti "in grado di evitare molti ricoveri" di coronavirus. Motivo, questo, per cui sono stati tanti, anzi tantissimi, gli utenti che hanno messo al suo posto il re delle gaffe. "Signor nessuno, i medici che ieri erano in collegamento in senato sono professionisti seri, preparati e quotati. A differenza di lei", scrive uno su Twitter. Mentre qualcuno ci va addirittura più pesante: "Non hai più nessuna stima... hai dimostrato la tua puerile ignoranza e ne siamo consapevoli.. nutri solo pena sia come persona sia come politico (come politico forse rabbia)". Insomma, da che pulpito arriva la critica.

