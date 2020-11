Luca Zaia sul Dpcm bacchetta Attilio Fontana e Vincenzo De Luca: "Anch'io avrei cose da replicare, ma non faccio polemiche"

05 novembre 2020 a

Luca Zaia spezza una lancia a favore del governo? Quasi. In realtà il governatore del Veneto ha come unico obiettivo quello di uscire dalla crisi, sia sanitaria che economica, legata al coronavirus. E per questo assicura di voler tentare il tutto e per tutto: "Credo che sia legittimo che De Luca e Fontana protestino, tutti noi abbiamo qualcosa da dire. Io personalmente ritengo fondamentale il contraddittorio sul servizio di prevenzione. Non vengo a fare polemiche, ma dico che le cose non sono mai perfette. Anch’io avrei cose da replicare, ma tutti abbiamo un obiettivo, cioè di uscire presto da questa crisi". Il leghista, ai microfoni di Radio Anch’io su RadioUno, sembra lanciare un appello ai colleghi Attilio Fontana, Nello Musumeci e Vincenzo De Luca affinché si discuta meno e si lavori di più.

