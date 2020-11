Dpcm, Matteo Salvini contro Giuseppe Conte: "Sicilia zona arancione, allora i clandestini a Lampedusa non entrano?"

05 novembre 2020 a

a

a

“La Sicilia è zona arancione. Il divieto di entrare o uscire vale anche per chi sbarca a Lampedusa… o no?”. Matteo Salvini è una furia contro Giuseppe Conte, che definisce senza mezzi termini “incapace”, al pari del suo “governo indegno”. Il segretario della Lega nella tarda serata di mercoledì aveva rilanciato un video dell’ennesimo arrivo col barcone a Lampedusa: stamattina è tornato sull’argomento, segnalando che gli immigrati clandestini continuano a sbarcare senza particolari problemi. Cambierà qualcosa da venerdì 6 novembre, quando entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Dpcm e di conseguenza le tre fasce di rischio per le regioni? Non secondo Salvini, che ormai è chiaramente schierato contro qualsiasi tipo di collaborazione: non che il centrodestra non abbia provato a tendere una mano per rientrare nei giochi, ma da Palazzo Chigi non è mai arrivato alcun segnale di apertura, se non qualche dichiarazione pubblica del premier Conte che è poi stata puntualmente smentita dai fatti.

Video su questo argomento "Assistere in piedi al suo show". Senaldi, l'attacco: "La sola cosa che Conte chiede alle opposizioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.