Danilo Toninelli contro Attilio Fontana: "Contrario al dpcm all'ora di cena? Delirio totale"

07 novembre 2020 a

a

a

Da buon lombardo Danilo Toninelli non smette di criticare Attilio Fontana. Il grillino re delle gaffe si dedica a un'altra invettiva contro il presidente della Regione Lombardia. "Ma Fontana - cinguetta - che contesta Conte per aver comunicato 'ai lombardi all'ora di cena che sono in zona rossa...'?! Perché se lo avesse fatto a colazione o a pranzo invece di attaccarlo lo avrebbe ringraziato così riusciva a digerire la notizia?! Delirio totale...".

"Sono inc***, la seconda ondata e i bar chiusi? Colpa di Salvini": il vergognoso delirio di Danilo Toninelli

Uno sfogo, quello dell'ex ministro delle Infrastrutture, che non sta nè in cielo nè in terra. Giuseppe Conte ha infatti avvisato il governatore a dpcm fatto. Una caratteristica che contraddistingue il premier: fare tutto da sè. Guai a consigliare misure diverse per frenare l'emergenza coronavirus, soprattutto se provengono dalla maggioranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.