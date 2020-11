Mezz'ora in più, sondaggio YouTrend: “Cambiano le cose nel centrodestra”, cos'è successo negli ultimi sette giorni

08 novembre 2020 a

Lucia Annunziata ha dato conto a Mezz’ora in più - il talk politico che conduce la domenica su RaiTre - del sondaggio YouTrend sulle intenzioni di voto. Anche questa settimana la Lega di Matteo Salvini si è confermata il primo partito italiano con il 24% dei consensi, anche se rispetto a sette giorni fa sono cambiate alcune cose all’interno del centrodestra: il Carroccio ha perso lo 0,5% che è stato “assorbito” da Fratelli d’Italia (+0,2) e da Forza Italia (+0,3). Ciò ha consentito a Giorgia Meloni di confermarsi al terzo posto con il 16,1%, seguita dal Movimento 5 Stelle che è risalito al 16,0% (+0,3) secondo i dati aggiornati all’8 novembre. Il Partito democratico è invece stabilmente al secondo posto col 20,9% (+0,1). Interessante la risalita di Silvio Berlusconi, che ha ancora una percentuale relativamente bassa (6,4%) ma è in trend positivo da un paio di settimane. In coda c’è poi il solito “derby” tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, con quest’ultimo che sembra aver perso consenso con la candidatura a sindaco di Roma: Azione è scesa al 2,8% (-0,3), mentre Italia Viva è al 3% (+0,1).

