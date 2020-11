Massimiliano Fedriga a Stasera Italia: "Pressione sugli ospedali, manca il personale per scelte del passato". Accusa a Serracchiani e Pd

10 novembre 2020 a

Il frutto del malgoverno del Pd, accusa Massimiliano Fedriga, si vede ora, nel momento della drammatica emergenza coronavirus. Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, spiega: "Rispetto alle curve pandemiche di altri territori siamo messi meglio ma questo non ci deve tranquillizzare, anzi. Noi abbiamo una pressione importante negli ospedali, soprattutto nei ricoveri non intensivi. In questo momento serve l'impegno di tutta la comunità per tenere il sistema".

"Quello che manca - accusa Fedriga - è il personale. Per politiche pregresse non si è voluto investire nel personale, soprattutto nella pneumologia e negli anestesisti che oggi sono preziosissimi e che non si trovano, perché gli ospedali se li rubano a vicenda". Dito puntato sulle amministrazioni precedenti, dunque, a partire da quella targata Debora Serracchiani.

