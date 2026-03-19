Lega, gli insulti sessisti del grillino alla militante: "Soubrette? Vomitevole"

"Toni sessisti e offensivi". A denunciare quanto accaduto è Alessia Di Terlizzi, giovane militante della Lega. Sul suo profilo Facebook, dove sono diverse le foto con Matteo Salvini e con diversi esponenti del Carroccio, la ragazza racconta: "Non dei militanti, non dei sostenitori, ma 'una soubrette'. Perché se sei una giovane donna, tieni alla tua comunità e hai scelto con convinzione di essere in Lega, allora si sentono legittimati nell’esprimersi con toni vomitevoli e disgustosi". Eppure, "sono 8 anni che, senza ruoli amministrativi e senza alcun interesse personale mi occupo della mia città, in modo umile e appassionato. Sono 8 anni che cerco di spiegare ai giovani e a chi da fuori ci guarda, che Ruvo di Puglia è meravigliosa e che ne vale la pena battersi sul campo per un futuro migliore. È da 8 anni che dialogo, e a volte mi scontro, con vedute diametralmente opposte alle mie, imparando che il confronto serio e rispettoso serve soltanto a farci crescere e a produrre buoni frutti".
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"È anche da 8 anni - prosegue - che convivo con offese gratuite da parte di chi, per partito preso, non entra nel merito degli argomenti, ma preferisce attaccare la persona, magari senza neanche conoscerla. Ma quando a farlo è un rappresentante cittadino di un movimento politico con toni sessisti e offensivi, mi lascia senza parole". La frase pronunciata dal grillino? "Non riesco ad immaginare che la Lega abbia delle soubrette al sud' è quello che scrive pubblicamente il referente del Movimento 5 Stelle di Terlizzi, commentando una mia iniziativa pubblicata su Ruvesi.it".
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Per la militante si tratta di "davvero becero sessismo da parte di figure, evidentemente molto piccole e insignificanti, che pure possiedono ruoli istituzionali. È in questi momenti che capisco davvero lo sconforto delle giovani generazioni nel farsi carico della cosa pubblica. Questo è ciò che azzera anni di sacrifici, lotte e attività politiche e sociali per la comunità".