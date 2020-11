Giulio Tremonti, la foto con Joe Biden e la cannonata al presidente: "Posso dire che ho l'antidoto"

11 novembre 2020 a

a

a

Il sovranismo non morirà con l'arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden. Parola di Giulio Tremonti. "Il trumpismo si è sviluppato nello spirito di un tempo che ha messo in crisi la globalizzazione, se vuole a partire dagli effetti della pandemia. È per questo che non credo alla fine del sovranismo", spiega l'economista all'Huffingtonpost . In sostanza per l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze "è un'illusione che scompaiono gli elementi della tradizione e della sovranità".

"Costituzione calpestata, imminente crisi della Repubblica": il drammatico allarme di Tremonti, qualcuno fermi Conte

Eppure in rete, sul sito dell'Aspen (l'organizzazione internazionale non profit, che ha come obiettivi quello di incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori), gira una foto che ritrae Tremonti proprio con il presidente neo eletto, il dem Biden. "Ma lei non era un sostenitore delle tesi di Donald Trump?" chiede il giornalista. Immediata la replica con intrinseca una chiara frecciatina ai benpensanti: "Le rispondo così. Dall’America stanno arrivando due tipi di vaccino: un vaccino medico e un vaccino politico. Il vaccino medico è quello anti-Covid, quello politico sarebbe, a detta di alcuni, contro il virus del populismo. Potrei dire che nella foto ho l’antidoto!", conclude Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.