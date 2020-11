Silvio Berlusconi nomina Renato Schifani "consigliere politico": un'apertura al governo Conte, "collaborare sul coronavirus"

13 novembre 2020 a

Una svolta in Forza Italia, decisa dal leader in persona: Silvio Berlusconi ha infatti nominato Renato Schifani suo consigliere politico. La decisione è stata resa nota dallo staff del Cavaliere: "L’indiscusso impegno pluriennale nel partito, la grande autorevolezza dimostrata negli anni in cui ha rivestito il ruolo di capogruppo e la carica di Presidente del Senato, lo spessore umano e politico unito ad una rara capacità di mediazione, hanno consolidato la stima e la fiducia del partito e dello stesso presidente Berlusconi nei suoi confronti", si legge nel comunicato. E ancora: "Il presidente rivolge i migliori auguri di buon lavoro al senatore Schifani per il nuovo e rilevante incarico che andrà a ricoprire".

Una nomina che ha un evidente peso politico. Proprio nelle ultime ore, infatti, lo stesso Schifani ha rilanciato il dialogo tra Forza Italia e governo Conte, con l'obiettivo di creare un fronte comune per fronteggiare l'emergenza coronavirus in questa drammatica seconda ondata. "La collaborazione tra maggioranza e opposizione in un frangente tanto difficile non è un'opzione ma un preciso dovere che le forze politiche responsabili hanno nei confronti dei cittadini e del Paese - ha affermato Schifani -. È una linea che il Presidente Berlusconi sostiene da tempo, con il senso dello Stato che da sempre caratterizza il suo operato e quello di tutta Forza Italia", concludeva il neo-consigliere politico.

